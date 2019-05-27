295 млн грн витратять на друк бюлетенів на вибори до Верховної Ради.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив, що орієнтовна вартість друку бюлетенів на вибори до Верховної Ради складе 295 млн гривень.

За його словами, бюлетенів необхідно буде надрукувати вдвічі більше, ніж на вибори президента.

– У нас вибори на багатомандатних округах – це понад 30 млн бюлетенів. І вибори на загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі-це теж понад 30 млн бюлетенів, – сказав він.

Радченко розповів, що очікувана вартість тендера на виготовлення та доставку понад 3 тис. виборчих скриньок становить понад 11 млн грн, а послуги з виготовлення та доставки архівних боксів обійдуться у понад 4 млн грн.

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Він нагадав, що 25 травня ЦВК оголосила чотири лоти з публічних закупівель.

– Перший – закупівля послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів політичних партій кандидатів в народні депутати, які зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Очікувана вартість цих торгів – понад 14 млн грн. Наступне – закупівля послуг з виготовлення та доставки бланків протоколів дільничних, окружних виборчих комісій та бланків актів тощо. Очікувана вартість цього тендеру – понад 20 млн грн, – сказав він.

Також він додав, що згідно із законом, за 10 днів до виборів повинні бути доставлені інформаційні плакати партій, які будуть друкуватися за бюджетні гроші.

Радченко наголосив, що поки це приблизні цифри, оскільки невідома кількість партій, які підуть на вибори.

Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться 21 липня. Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради 2019 онлайн.

Фото: Центральна виборча комісія