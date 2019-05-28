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Факты / Украина / Общество

Новые лидеры 2 сезон: названы топ-25 лидеров от избирателей

27 мая завершилась проверка голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

Новые лидеры 2 сезон: названы топ-25 лидеров от избирателей

Проект Новые лидеры завершил проверку голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

Голоса проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Те кандидаты, где была замечена высокая активность в последние дни голосования, были проверены тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса из одинаковых IP-адресов.

По результатам проверки, у 12 лидеров зафиксирован факт накручивания голосов, в шести – в особо крупных размерах. Все протоколы с голосами и результатами проверки отправлены Отборочному комитету.

Учитывая тот факт, что невозможно доказать – по вине лидера или конкурента была осуществлена ​​манипуляция голосами, Отборочный комитет решил удалить голоса из неактивных мобильных номеров, а также такие, где абоненты не подтвердили свое голосование.

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Таким образом, финальный список топ-25 лидеров от избирателей выглядит так:

  • Ященко Игорь;
  • Паращенко Алексей;
  • Пилипко Юлия;
  • Дрюк-Ильяшенко Юлия;
  • Куц Роман;
  • Квач Алла;
  • Жолнович Оксана;
  • Ващук Денис;
  • Несмиянов Максим;
  • Кунь Евгений;
  • Василец Олеся;
  • Счастливцева Руфина;
  • Богомазов Павел;
  • Ивагло Сергей;
  • Островский Назарий;
  • Вережак Иван;
  • Мединский Николай;
  • Бараник Юрий;
  • Жиленков Александр;
  • Островский Ян;
  • Ницой Лариса;
  • Панченко Инна;
  • Ноздрачев Владислав;
  • Тодорив Назарий;
  • Когут Вячеслав.

К слову, ранее стало известно, кто вошел в состав Отборочного комитета.

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