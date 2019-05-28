27 мая завершилась проверка голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

Проект Новые лидеры завершил проверку голосов 25 лидеров, набравших больше всего голосов от избирателей.

Голоса проверялись путем аудирования случайной выборки каждого 20-го избирателя. Те кандидаты, где была замечена высокая активность в последние дни голосования, были проверены тщательно. Во внимание принимались жалобы от других кандидатов, а также голоса из одинаковых IP-адресов.

По результатам проверки, у 12 лидеров зафиксирован факт накручивания голосов, в шести – в особо крупных размерах. Все протоколы с голосами и результатами проверки отправлены Отборочному комитету.

Учитывая тот факт, что невозможно доказать – по вине лидера или конкурента была осуществлена ​​манипуляция голосами, Отборочный комитет решил удалить голоса из неактивных мобильных номеров, а также такие, где абоненты не подтвердили свое голосование.

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Таким образом, финальный список топ-25 лидеров от избирателей выглядит так:

Ященко Игорь;

Паращенко Алексей;

Пилипко Юлия;

Дрюк-Ильяшенко Юлия;

Куц Роман;

Квач Алла;

Жолнович Оксана;

Ващук Денис;

Несмиянов Максим;

Кунь Евгений;

Василец Олеся;

Счастливцева Руфина;

Богомазов Павел;

Ивагло Сергей;

Островский Назарий;

Вережак Иван;

Мединский Николай;

Бараник Юрий;

Жиленков Александр;

Островский Ян;

Ницой Лариса;

Панченко Инна;

Ноздрачев Владислав;

Тодорив Назарий;

Когут Вячеслав.

К слову, ранее стало известно, кто вошел в состав Отборочного комитета.