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Нові лідери 2 сезон: названо топ-25 лідерів від виборців

27 травня завершилася перевірка голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

Нові лідери 2 сезон: названо топ-25 лідерів від виборців

Проект Нові лідери завершив перевірку голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

Голоси перевірялись шляхом аудіювання випадкової вибірки кожного 20-го виборця. Ті кандидати, де була помічена висока активність в останні дні голосування, були перевірені ретельніше. До уваги бралися скарги від інших кандидатів, а також голоси з однакових IP-адрес.

За результатами перевірки, у 12 лідерів зафіксований факт накручування голосів, у шістьох – в особливо великих розмірах. Усі протоколи з голосами і результатами перевірки відправлені Відбірковому комітету.

Зважаючи на той факт, що неможливо довести – з вини лідера чи конкурента здійснена маніпуляція голосами, Відбірковий комітет вирішив видалити голоси з неактивних мобільних номерів, а також такі, де абоненти не підтвердили своє голосування.

Читайте: Нові лідери – це не проект під парламентські вибори 2019 – Ольга Айвазовська

Таким чином, фінальний список топ-25 лідерів від виборців виглядає так:

  • Ященко Ігор;
  • Паращенко Олексій;
  • Пилипко Юлія;
  • Дрюк-Ілляшенко Юлія;
  • Куць Роман;
  • Квач Алла;
  • Жолнович Оксана;
  • Ващук Денис;
  • Несміянов Максим;
  • Кунь Євген;
  • Василець Олеся;
  • Счастливцева Руфіна;
  • Богомазов Павло;
  • Івагло Сергій;
  • Островський Назарій;
  • Вережак Іван;
  • Мединський Микола;
  • Бараник Юрій;
  • Жиленков Олександр;
  • Островський Ян;
  • Ніцой Лариса;
  • Панченко Інна;
  • Ноздрачов Владислав;
  • Тодорів Назарій;
  • Когут Вячеслав.

До слова, раніше стало відомо, хто увійшов до складу Відбіркового комітету.

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