27 травня завершилася перевірка голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

Проект Нові лідери завершив перевірку голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

Голоси перевірялись шляхом аудіювання випадкової вибірки кожного 20-го виборця. Ті кандидати, де була помічена висока активність в останні дні голосування, були перевірені ретельніше. До уваги бралися скарги від інших кандидатів, а також голоси з однакових IP-адрес.

За результатами перевірки, у 12 лідерів зафіксований факт накручування голосів, у шістьох – в особливо великих розмірах. Усі протоколи з голосами і результатами перевірки відправлені Відбірковому комітету.

Зважаючи на той факт, що неможливо довести – з вини лідера чи конкурента здійснена маніпуляція голосами, Відбірковий комітет вирішив видалити голоси з неактивних мобільних номерів, а також такі, де абоненти не підтвердили своє голосування.

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Таким чином, фінальний список топ-25 лідерів від виборців виглядає так:

Ященко Ігор;

Паращенко Олексій;

Пилипко Юлія;

Дрюк-Ілляшенко Юлія;

Куць Роман;

Квач Алла;

Жолнович Оксана;

Ващук Денис;

Несміянов Максим;

Кунь Євген;

Василець Олеся;

Счастливцева Руфіна;

Богомазов Павло;

Івагло Сергій;

Островський Назарій;

Вережак Іван;

Мединський Микола;

Бараник Юрій;

Жиленков Олександр;

Островський Ян;

Ніцой Лариса;

Панченко Інна;

Ноздрачов Владислав;

Тодорів Назарій;

Когут Вячеслав.

До слова, раніше стало відомо, хто увійшов до складу Відбіркового комітету.