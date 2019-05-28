Запуск рынка электроэнергии нельзя откладывать из-за тех, кто зарабатывает в условиях его отсутствия.

Об этом заявил председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, комментируя инициативы об отсрочке энергореформы.

– Рынок электроэнергии должен работать. Но он должен эффективно работать. Если там не решены какие-то организационные, логистические, технические вопросы, то надо на это смотреть трезво. Из-за того, что кому-то из тех, кто без рынка достаточно хорошо зарабатывал, не нравится – на это соглашаться ни в коем случае нельзя. Страна обречена на реформы, – заявил Шпек.

Также эксперт отметил, что Украина на протяжении 25 лет борется за достижение макроэкономической стабильности. В то время, как другим странам удавалось это сделать в течение полутора-трех лет. Причиной такого длительного процесса было отсутствие масштабных структурных реформ.

– Отсутствие серьезных широкомасштабных структурных реформ приводило к тому, что наша макроэкономическая стабильность постоянно нарушалась, в зависимости от тех или иных экономических циклов, – отметил Шпек.

Также он подчеркнул, что именно структурные реформы являются основой будущего экономического роста страны.

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Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019 года, в соответствии с принятым Верховной Радой законом Украины О рынке электроэнергии. Это является обязательством Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.