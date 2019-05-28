Запуск ринку електроенергії не можна відкладати через тих, хто заробляє в умовах його відсутності.

Про це заявив голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, коментуючи ініціативи про відстрочку енергореформи.

– Ринок електроенергії повинен працювати. Але він повинен ефективно працювати. Якщо там не вирішено якісь організаційні, логістичні, технічні питання, то треба на це дивитися тверезо. Через те, що комусь із тих, хто без ринку досить добре заробляв, не подобається – на це погоджуватися в жодному разі не можна. Країна приречена на реформи, – заявив Шпек.

Також експерт зазначив, що Україна протягом 25 років бореться за досягнення макроекономічної стабільності. У той час, як іншим країнам вдавалося це зробити протягом півтора-трьох років. Причиною такого тривалого процесу була відсутність масштабних структурних реформ.

– Відсутність серйозних широкомасштабних структурних реформ призводило до того, що наша макроекономічна стабільність постійно порушувалася, залежно від тих чи інших економічних циклів, – зазначив Шпек.

Також він підкреслив, що саме структурні реформи є основою майбутнього економічного зростання країни.

Читайте: Стабільні тарифи на електроенергію залишаться протягом 1,5 року – Чех

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року, відповідно до ухваленого Верховною Радою закону України Про ринок електроенергії. Це є зобов’язанням України в межах виконання угоди про асоціацію з ЄС.