PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ринок електроенергії повинен працювати – Шпек

Запуск ринку електроенергії не можна відкладати через тих, хто заробляє в умовах його відсутності.

Ринок електроенергії повинен працювати – Шпек

Про це заявив голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, коментуючи ініціативи про відстрочку енергореформи.

– Ринок електроенергії повинен працювати. Але він повинен ефективно працювати. Якщо там не вирішено якісь організаційні, логістичні, технічні питання, то треба на це дивитися тверезо.

Через те, що комусь із тих, хто без ринку досить добре заробляв, не подобається – на це погоджуватися в жодному разі не можна. Країна приречена на реформи, – заявив Шпек.

Також експерт зазначив, що Україна протягом 25 років бореться за досягнення макроекономічної стабільності. У той час, як іншим країнам вдавалося це зробити протягом півтора-трьох років. Причиною такого тривалого процесу була відсутність масштабних структурних реформ.

– Відсутність серйозних широкомасштабних структурних реформ призводило до того, що наша макроекономічна стабільність постійно порушувалася, залежно від тих чи інших економічних циклів, – зазначив Шпек.

Також він підкреслив, що саме структурні реформи є основою майбутнього економічного зростання країни.

Читайте: Стабільні тарифи на електроенергію залишаться протягом 1,5 року – Чех

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року, відповідно до ухваленого Верховною Радою закону України Про ринок електроенергії. Це є зобов’язанням України в межах виконання угоди про асоціацію з ЄС.

Джерело: Українські новини

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ринок електроенергії: чи функціонуватиме та чи здорожчає електрика
Технічне перенесення запуску ринку електроенергії недоцільне – Енергоатом
Укрелектропрофспілка закликала уряд не відкладати енергореформи
Уряд обрав найкращий варіант захисту населення при переході до нового ринку електроенергії – Плачков
Стабільні тарифи на електроенергію залишаться протягом 1,5 року – Чех
Субсидування тарифів приватними компаніями суперечить ідеї європейського ринку – Плачков
Домбровський не виключає відкликання законопроекту щодо відтермінування енергоринку
Субсидування тарифів потрібно покласти на держкомпанії – Корольчук
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка