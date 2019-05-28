Размер среднедневного пособия по беременности и родам вырос на 25,6% и составил 245,1 грн.
Пособие по беременности и родам в 2019 году увеличилось на 25,6% и теперь составляет 245,1 грн.
В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, а средняя сумма пособия от Фонда социального страхования составляет 30,9 тыс. грн.
С января по апрель было направлено на финансирование пособий 1,1 млрд гривен.
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К слову, материальная помощь предоставляется застрахованному лицу в виде 100% от заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.
Сумма пособия исчисляется путем умножения суммы среднедневной зарплаты на количество дней пребывания в отпуске.
Напомним, помощь за третьего ребенка будут выплачивать до наступления школьного возраста.
Источник: Фонд социального страхования