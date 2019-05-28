PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине выросло пособие по беременности и родам

Размер среднедневного пособия по беременности и родам вырос на 25,6% и составил 245,1 грн.

особие по беременности и родам 2019

Пособие по беременности и родам в 2019 году увеличилось на 25,6% и теперь составляет 245,1 грн.

В общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, а средняя сумма пособия от Фонда социального страхования составляет 30,9 тыс. грн.

С января по апрель было направлено на финансирование пособий 1,1 млрд гривен.

Читайте: Муниципальная няня: кому дадут помощь и как получить деньги

К слову, материальная помощь предоставляется застрахованному лицу в виде 100% от заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

Сумма пособия исчисляется путем умножения суммы среднедневной зарплаты на количество дней пребывания в отпуске.

Напомним, помощь за третьего ребенка будут выплачивать до наступления школьного возраста.

Источник: Фонд социального страхования

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Госпомощь многодетным семьям вырастет на 1,5 тыс. грн – Порошенко
Родители смогут получать компенсацию за детские кружки
Украинцы смогут получить ежемесячное пособие за третьего ребенка
Программа Муниципальная няня: сколько будут платить и кому
Декретные выплаты в Украине не отменят – Гройсман
Морила голодом и травила лекарствами. Женщина 7 лет издевалась над сыном ради денег
Чтобы не зарабатывали. Почему пособие на ребенка в 2018 осталось без изменений
Новая ответственность за неуплату алиментов – закон подписан
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка