Помощь за третьего ребенка будут выплачивать до наступления школьного возраста.

Украинский семьям будут выплачивать помощь за третьего ребенка.

С такой инициативой выступил президент Украины Петр Порошенко, передают Українські Новини.

Согласно решению, многодетные семьи должны будут ежемесячно получать выплату в размере прожиточного минимума. Так будет происходить до тех пор, пока ребенок не достигнет школьного возраста.

В будущем помощь будут выплачивать до 16 лет, обещает президент.

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По его словам, такая инициатива призвана стать стимулом для повышения рождаемости в Украине.

Напомним, какие виды и размеры выплат на детей в Украине будут в 2019 году.

Фото: orestligetka