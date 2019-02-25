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Украинцы смогут получить ежемесячное пособие за третьего ребенка

Помощь за третьего ребенка будут выплачивать до наступления школьного возраста.

Украинцы смогут получить ежемесячное пособие за третьего ребенка

Украинский семьям будут выплачивать помощь за третьего ребенка.

С такой инициативой выступил президент Украины Петр Порошенко, передают Українські Новини.

Согласно решению, многодетные семьи должны будут ежемесячно получать выплату в размере прожиточного минимума. Так будет происходить до тех пор, пока ребенок не достигнет школьного возраста.

В будущем помощь будут выплачивать до 16 лет, обещает президент.

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По его словам, такая инициатива призвана стать стимулом для повышения рождаемости в Украине.

Напомним, какие виды и размеры выплат на детей в Украине будут в 2019 году.

Фото: orestligetka

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