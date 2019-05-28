Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах зріс на 25,6% і склав 245,1 грн.

Допомога по вагітності та пологах у 2019 році збільшилася на 25,6% і тепер становить 245,1 грн.

У загальних випадках тривалість відпустки по вагітності та пологах становить 126 календарних днів, а середня сума допомоги від Фонду соціального страхування становить 30,9 тис. грн.

З січня по квітень було направлено на фінансування допомоги 1,1 млрд гривень.

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До слова, матеріальна допомога надається застрахованій особі у вигляді 100% заробітної плати незалежно від тривалості страхового стажу.

Сума допомоги обчислюється шляхом множення суми середньоденної зарплати на кількість днів перебування у відпустці.

Нагадаємо, допомогу за третю дитину виплачуватимуть до настання шкільного віку.

Джерело: Фонд соціального страхування