Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Соответствующий указ №329/2019 подписал 28 мая президент Украины Владимир Зеленский.

– Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины, – говорится в документе.

Несколько дней назад Саакашвили через своего адвоката передал обращение к Зеленскому, в котором просил вернуть ему гражданство.

Читайте: Саакашвили получил отказ Госпогранслужбы на въезд в Украину

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, а 21 февраля пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину на 3 года.