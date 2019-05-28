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Факты / Украина

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Міхеїл Саакашвілі

Экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Соответствующий указ №329/2019 подписал 28 мая президент Украины Владимир Зеленский.

– Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины, – говорится в документе.

Несколько дней назад Саакашвили через своего адвоката передал обращение к Зеленскому, в котором просил вернуть ему гражданство.

Читайте: Саакашвили получил отказ Госпогранслужбы на въезд в Украину

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, а 21 февраля пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину на 3 года.

Источник: Администрация Президента

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