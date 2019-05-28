PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі повернули українське громадянство. Відповідний указ №329/2019 підписав 28 травня президент України Володимир Зеленський.

– Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196 Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України, – йдеться в документі.

Кілька днів тому Саакашвілі через свого адвоката передав звернення до Зеленського, в якому просив повернути йому громадянство.

Читайте: Саакашвілі отримав відмову Держприкордонслужби на в’їзд в Україну

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.

Джерело: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призначення Зеленського: хто отримав ключові посади та хто на черзі
У Зеленського розповіли, як ухвалюватимуть нові закони
Законопроекти Зеленського: що пропонує президент і що це змінить
Законність розпуску парламенту та коаліція: дискусії на погоджувальній раді ВР
Альтернатива Банковій: куди може переїхати Зеленський
Референдум про мирні домовленості з РФ: Зеленський намагається перекласти відповідальність
Невідомі деталі інавгурації: експерти розібрали промову Зеленського
Зеленський просить Раду прийняти три законопроекти – Стефанчук
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка