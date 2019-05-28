Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі.

Екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі повернули українське громадянство. Відповідний указ №329/2019 підписав 28 травня президент України Володимир Зеленський.

– Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196 Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України, – йдеться в документі.

Кілька днів тому Саакашвілі через свого адвоката передав звернення до Зеленського, в якому просив повернути йому громадянство.

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Нагадаємо, 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва і вислали до Польщі, а 21 лютого прикордонники заборонили Саакашвілі в’їзд в Україну на 3 роки.