Президент Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента УГО.

Максим Донец указом президента №337/2019 назначен заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

По данным СМИ, Донец сопровождал Зеленского во время предвыборной президентской кампании.

Главой Службы охраны при президентстве Петра Порошенко с 2014 года был Юрий Федотов.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Ранее Зеленский другим указом назначил на должность начальника Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича.