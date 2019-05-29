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Факты / Украина

Максим Донец возглавил Службу безопасности президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента УГО.

Володимир Зеленський

Максим Донец указом президента №337/2019 назначен заместителем начальника Управления – начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

По данным СМИ, Донец сопровождал Зеленского во время предвыборной президентской кампании.

Главой Службы охраны при президентстве Петра Порошенко с 2014 года был Юрий Федотов.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Ранее Зеленский другим указом назначил на должность начальника Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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