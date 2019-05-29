PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский назначил начальником УГО Оцерклевича

Президент Украина Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича.

Зеленский назначил начальником УГО Оцерклевича

На должность начальника Управления государственной охраны Зеленский назначил подполковника ВСУ Алексея Оцерклевича. Об этом говорится в указе №334 президента Украины.

Алексей Оцерклевич – подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Напомним, что 22 мая начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке.  Указом №333 Зеленский удовлетворил этот рапорт.

Еще одним указом №335 Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО. Указом №336 президент назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Источник: Администрация Президента

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Возвращение Саакашвили: интересы Зеленского и перспективы в политике
Встреча Зеленского с представителями МВФ: почему важна и темы обсуждения
В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине
У Зеленского хотят ввести ответственность за прогулы и кнопкодавство нардепов
У Зеленского объяснили, почему внесли законопроект с закрытыми списками
Указ о роспуске Рады опубликован в Урядовом курьере
Зеленский встретится с миссией МВФ на следующей неделе
Андрей Богдан возглавил Администрацию президента
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка