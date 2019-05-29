Президент Украина Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича.

На должность начальника Управления государственной охраны Зеленский назначил подполковника ВСУ Алексея Оцерклевича. Об этом говорится в указе №334 президента Украины.

Алексей Оцерклевич – подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

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Напомним, что 22 мая начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Указом №333 Зеленский удовлетворил этот рапорт.

Еще одним указом №335 Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО. Указом №336 президент назначил на эту должность Вячеслава Штучного.