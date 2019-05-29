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Факти / Україна

Максим Донець очолив Службу безпеки президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника Управління – начальником Служби безпеки президента УДО.

Володимир Зеленський

Максим Донець указом президента №337/2019 призначений заступником начальника Управління – начальником Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

За даними ЗМІ, Донець супроводжував Зеленського під час передвиборної президентської кампанії.

Головою Служби охорони за президентства Петра Порошенка з 2014 року був Юрій Федотов.

Читайте: Призначення Зеленського: хто увійшов у список

Раніше Зеленський іншим указом призначив на посаду начальника Управління державної охорони  Олексія Оцерклевича.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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