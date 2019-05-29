Зеленский вернул гражданство Саакашвили, поэтому тот едет в Украину. Почему президент подписал указ, кому выгодно возвращение экс-губернатора и чего от него ожидать – в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили. Тот уже заявил, что возвращается в Украину.

Он уже получил в Польше удостоверение личности на возвращение в Украину и направляется в аэропорт.

Почему Саакашвили лишили гражданства?

В 2015 году экс-президент Грузии получил украинское гражданство и стал главой Одесской области. Впрочем, впоследствии стало известно о конфликте между чиновником и властью, после чего он ушел в отставку.

А уже в 2017 году Петр Порошенко лишил его гражданства, в то время как политик находился в США. Он смог вернуться, однако в феврале 2018-го его депортировали в Польшу и запретили въезжать в Украину три года.

Дело в том, что и грузинского гражданства бывшего президента Грузии лишили в 2015 году после того, как он получил украинское. Там на него заведено несколько уголовных дел. После депортации из Украины он переехал в Нидерланды, где оформил себе удостоверение, позволяющее проживать и работать на территории Европейского Союза.

Официальная причина лишения гражданства в том, что Саакашвили скрыл данные, получая украинский паспорт.

Сам он обвинял Порошенко в попытках “узурпировать власть”, а причиной своего изгнания называл переход в оппозицию и подготовку к митингу.

Зачем Зеленский вернул гражданство Саакашвили?

Одна из вероятных причин – отвлечь внимание от президента и его партии, пока они готовятся к походу в парламент. Так считает политолог Алексей Голобуцкий:

– Во-первых, Зеленский пообещал это сделать. Во-вторых, надо чем-то заполнять новости. Команда Зеленского готовится к парламентским выборам. Надо быть на информационной паузе, чтобы повторить результат. Поэтому нужно заполнять информационный вакуум, а Саакашвили это может.

Кроме того, как только стало известно об указе Зеленского, эксперты активно начали обсуждать вариант с понижением рейтингов Петра Порошенко.

– Я не разделяю точку зрения коллег, будто он будет “мочить” Порошенко. Порошенко уже дошел до предела. На его избирателей не действует критика Саакашвили. У нас все же есть возможность кого угодно избрать на парламентских выборах, – говорит Голобуцкий.

Третий вариант – улучшение рейтингов партии Слуга народа на фоне междоусобиц между другими чиновниками.

– Саакашвили займется всеми политиками, а на их фоне Слуга народа будет выглядеть “как в белом”. Мол, старая элита не может разобраться между собой, они постоянно ругаются, а мы не такие.

Перспективы Саакашвили в Украине

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков уже объяснил, что в Верховную Раду экс-губернатор баллотироваться не сможет:

– Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства должен был бы прожить пять лет на территории Украины.

Сам же Саакашвили отметил, что возвращаться в политику будет осторожно, а премьером быть не хочет (хотя ему и не предлагали). Тогда зачем он так настойчиво пытался попасть в Украину?

– Он занимал высший пост в своем государстве, а теперь его туда не пускают. Он молодой человек с точки зрения политики. Ему нравится этим заниматься. Он, как говорится, “политическое животное”, он живет этим. Вот он и будет пока в Украине.

Голобуцкий уверен, что Зеленский может использовать Саакашвили в своих целях, как когда-то делал Порошенко, впрочем, это не значит, что у него получится.

Не факт, что Саакашвили через два-три месяца не сделает так, как сделал с Порошенко, и не начнет обливать грязью Зеленского.

– Он свободный человек со своими амбициями, поэтому от него можно ожидать чего угодно. Он будет ощущать на месте, что для него лучше и куда лучше ринуться в бой, – подытожил Голобуцкий.

Между тем партия Движение новых сил Саакашвили заявила, что будет участвовать в парламентских выборах. Уже вечером 29 мая политик возвращается в Украину. Тогда и увидим, что будет делать грузинский антикоррупционер.

Фото: Mikheil Saakashvili

Лилия Ященко