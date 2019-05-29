Зеленський повернув громадянство Саакашвілі, тож той прямує в Україну. Чому президент підписав указ, кому вигідне повернення екс-губернатора та чого від нього очікувати – в матеріалі Фактів ICTV.

Володимир Зеленський повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі. Той вже заявив, що повертається в Україну.

Він вже отримав у Польщі посвідчення особи на повернення в Україну і прямує до аеропорту.

Чому Саакашвілі позбавили громадянства?

У 2015 році екс-президент Грузії отримав українське громадянство та став очільником Одеської області. Втім, згодом стало відомо про конфлікт між чиновником і владою, після чого він подав у відставку.

А вже у 2017 році Петро Порошенко позбавив його громадянства, поки політик перебував у США. Він зміг повернутись, однак у лютому 2018 року його депортували до Польщі та заборонили в’їжджати в Україну три роки.

Справа в тому, що і грузинського громадянства колишнього президента Грузії позбавили у 2015 році після того, як він отримав українське. Там на нього заведено кілька кримінальних справ. Після депортації з України він переїхав до Нідерландів, де оформив собі посвідчення, що дозволяє проживати і працювати на території Європейського Союзу.

Офіційна причина позбавлення громадянства в тому, що Саакашвілі приховав дані, отримуючи український паспорт.

Сам він звинувачував Порошенка у спробах “узурпувати владу”, а причиною свого вигнання називав перехід в опозицію і підготовку до мітингу.

Навіщо Зеленський повернув громадянство Саакашвілі?

Одна з імовірних причин – відвести увагу від президента і його партії, поки вони готуються до походу в парламент. Так вважає політолог Олексій Голобуцький:

– По-перше, Зеленський пообіцяв це зробити. По-друге, треба чимось заповнювати новини. Команда Зеленського готується до парламентських виборів. Треба бути на інформаційній паузі, щоб повторити результат. Тому треба заповнювати інформаційний вакуум, а Саакашвілі це може.

Окрім того, щойно стало відомо про указ Зеленського, експерти активно почали обговорювати варіант з пониженням рейтингів Петра Порошенко.

– Я не поділяю точку зору колег, що він “мочитиме ” Порошенка. Порошенко вже дійшов до межі. На його виборців не діє критика Саакашвілі. У нас все ж таки є можливість кого завгодно обрати на парламентських виборах, – каже Голобуцький.

Третій варіант – покращення рейтингів партії Слуга народу на фоні міжусобиць між іншими чиновниками.

– Саакашвілі займеться всіма політиками, а на їх фоні Слуга народу виглядатиме “як в білому”. Мовляв, стара эліта не може розібратись між собою, вони постійно лаються, а ми не такі.

Перспективи Саакашвілі в Україні

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков вже пояснив, що до Верховної Ради екс-губернатор балотуватись не зможе:

– Він не може потрапити у список жодної партії, тому що в рамках чинного законодавства повинен був би прожити п’ять років на території України.

Сам же Саакашвілі зазначив, що повертатись в політику буде обережно, а прем’єром бути не хоче (хоч йому і не пропонували). Тоді навіщо він так наполегливо намагався потрапити в Україну?

– Він обіймав найвищу посаду в своїй державі, а тепер його туди не пускають. Він молода людина з точки зору політики. Йому подобається цим займатись. Він, як то кажуть, “політична тварина “, він живе цим. Ось він і буде поки що в Україні.

Голобуцький впевнений, що Зеленський може використовувати Саакашвілі у своїх цілях, як колись робив Порошенком, втім, це не означає, що у нього вийде.

Не факт, що Саакашвілі через два-три місяці не зробить так, як зробив з Порошенко, і не почне обливати брудом Зеленського.

– Він вільна людина зі своїми амбіціями, тому від нього можна очікувати чого завгодно. Він відчуватиме на місці, що для нього краще і куди краще ринутись в бій, – підсумував Голобуцький.

Тим часом партія Рух нових сил Саакашвілі заявила, що братиме участь у парламентських виборах. Вже ввечері 29 травня політик повертається в Україну. Тоді і побачимо, що робитиме грузинський антикорупціонер.

Фото: Mikheil Saakashvili

Лілія Ященко