PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президентский законопроект о процедуре импичмента внесен в Верховную Раду.

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

В Верховную Раду был передан президентский законопроект о процедуре импичмента президента.

Сделал это действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как обьяснил его представитель в парламенте Руслан Стефанчук, подобного законопроекта об особенностях процедуры устранения президента в Раде нет.

Читайте: Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

– Это целостный законопроект о процедуре импичмента, – пояснил он.

Законопроект о процедуре импичмента внесен в Верховную Раду

К слову, ранее законопроект об импичменте в команде Зеленского обещали представить на обсуждение публике.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель
Зеленский едет на шахту, где погибли горняки
МВФ вернется в Украину после выборов и формирования Кабмина
Незаконное обогащение: когда закон Зеленского будет в Раде
Саакашвили возвращается: чего хочет экс-президент Грузии
Зеленский на передовой: видеокадры из зоны ООС
Назначения Зеленского: кто получил ключевые должности и кто на очереди
Назначения Зеленского: кто вошел в список
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка