Президентский законопроект о процедуре импичмента внесен в Верховную Раду.

В Верховную Раду был передан президентский законопроект о процедуре импичмента президента.

Сделал это действующий глава государства Владимир Зеленский.

Как обьяснил его представитель в парламенте Руслан Стефанчук, подобного законопроекта об особенностях процедуры устранения президента в Раде нет.

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– Это целостный законопроект о процедуре импичмента, – пояснил он.

Законопроект о процедуре импичмента внесен в Верховную Раду



К слову, ранее законопроект об импичменте в команде Зеленского обещали представить на обсуждение публике.