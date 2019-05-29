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Зеленський передав до Ради законопроект про імпічмент

Президентський законопроект щодо процедури імпічменту внесено до Верховної Ради.

Зеленський передав до Ради законопроект про імпічмент

До Верховної Ради було передано президентський законопроект щодо процедури імпічменту президента.

Зробив це діючий глава держави Володимир Зеленський.

Як пояснив його представник у парламенті Руслан Стефанчук, подібного законопроекту про особливості процедури усунення президента у Раді немає.

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– Це цілісний законопроект про процедуру імпічменту, – пояснив він.

Законопроект щодо процедури імпічменту внесено до Верховної Ради

До слова, раніше законопроект про імпічмент у команді Зеленського обіцяли представити на обговорення публіці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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