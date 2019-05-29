Из-за обвала на шахте Лесная во Львовской области, где погибли два горняка, президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны.

СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли, заявил президент Владимир Зеленский после посещения шахты во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков – Михаил Турко и Михаил Павлик.

– Произошло большое горе – мы потеряли двух людей. Мы сегодня также услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО, – сказал глава государства.

Заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Зеленский пообещал семьям погибших шахтеров государственную поддержку – по 100 тыс. грн и решить жилищный вопрос.

Президент пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования, а также встретился с рабочими шахты Лесная ГП Львовуголь.

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Напомним, в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая произошло обрушение породы на шахте Лесная ГП Львовуголь.