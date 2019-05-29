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Факти / Україна

Зеленський вперше скликає РНБО

Через обвал на шахті Лісова у Львівській області, де загинуло двоє гірників, президент Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони.

Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті

РНБО розгляне проблеми у вугільній галузі, заявив президент Володимир Зеленський після відвідання шахти у Львівській області, де у ніч проти 29 травня загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

– Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО, – сказав глава держави.

Засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Зеленський пообіцяв сім’ям загиблих шахтарів державну підтримку – по 100 тис. грн та вирішити житлове питання.

Президент поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття, а також зустрівся з робітниками шахти Лісова ДП Львіввугілля.

Читайте: Зеленський їде на шахту, де загинули гірники

Нагадаємо, у селі Селець Сокальського району в ніч на 29 травня стався обвал породи на шахті Лісова ДП Львіввугілля.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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