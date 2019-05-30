Миссия МВФ готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов.

После парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, миссия МВФ вернется в Киев.

– Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики, – указывается в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Говорится, что между командой МВФ и властью Украины прошли серьезные споры относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Читайте: Когда Украина сможет отказаться от денег МВФ



Напомним, что Украина получит транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.