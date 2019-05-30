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Факти / Україна

МВФ продовжить місію у Києві після парламентських виборів

Місія МВФ готова повернутися до Києва після проведення парламентських виборів.

МВФ продовжить місію у Києві після парламентських виборів

Після парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, місія МВФ повернеться до Києва.

– Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики, – йдеться у заяві глави місії Рона ван Родена.

Йдеться про те, що між командою МВФ і владою України пройшли серйозні суперечки щодо перегляду програми stand-by між Україною і МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.

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Нагадаємо, що Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду.

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