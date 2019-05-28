Украина получит транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства, прогнозирует Александр Данилюк.
Позиция команды новоизбранного президента Украины и Международного валютного фонда на счет сотрудничества полностью совпадает.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
По его словам, Киев намерен активно сотрудничать с МВФ и другими международными институциями в летний период с целью подготовки новой программы.
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– Это даст дополнительной толчок для развития нашей страны, – заявил Данилюк.
Также Данилюк спрогнозировал, что Украина может получить транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования состава нового Кабмина.
Ранее Факты ICTV писали, когда Украина сможет отказаться от денег МВФ.