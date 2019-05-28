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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит транш МВФ после выборов – Данилюк

Украина получит транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства, прогнозирует Александр Данилюк.

МВФ

Позиция команды новоизбранного президента Украины и Международного валютного фонда на счет сотрудничества полностью совпадает.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По его словам, Киев намерен активно сотрудничать с МВФ и другими международными институциями в летний период с целью подготовки новой программы.

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– Это даст дополнительной толчок для развития нашей страны, – заявил Данилюк.

Также Данилюк спрогнозировал, что Украина может получить транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования состава нового Кабмина.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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