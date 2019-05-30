В Киеве открылся жилой квартал Файна Таун от KAN Development, построенный по принципу Живи, работай, учись и отдыхай на расстоянии вытянутой руки.

На прошлых выходных, а именно 25 мая, в Киеве торжественно открылся жилой квартал Файна Таун от KAN Development. Стоит отметить, что компания завершила строительство в соответствии с заявленными сроками, не нарушив предоставленные будущим жителям обещания.

Девелоперы придерживались принципа нулевого километра в этом проекте – то есть живи, работай, учись и отдыхай на расстоянии вытянутой руки. Для тех, кто ценит время, и вместо того, чтобы тратить драгоценные часы своей жизни в пробках на работу, выбирает отдых с семьей. Специалисты KAN совместно с Archimatika спроектировали квартал Файна Таун так, что вся необходимая инфраструктура располагалась в собственном дворе.

Жителям комплекса больше не нужно ехать в другую часть города, чтобы пройтись по магазинам, посетить парикмахера или отведать вкусную пиццу в итальянском ресторане. Теперь это можно воплотить в жизнь прямо у себя дома, ведь Файна Таун состоит из множества прекрасных кафе, магазинов и ресторанов, которые уютно разместились на первых этажах домов.

Кроме этого, жители Файна Таун смогут работать в коворкингах, отдыхать в зеленых дворах или любоваться сливовой рощей и фонтаном. В квартале есть все необходимое для комфортной и насыщенной жизни в Киеве вашей мечты.

Чтобы соответствовать современным требованиям жителей, которые руководствуются философией нулевого километра, KAN обратил особое внимание на технологическое наполнение живого квартала. С этой целью часть улицы Салютная в пределах Файна Таун превратили в первую в Киеве smart-street.

Наполнение улицы состоит из видеонаблюдения, что интегрировано в программу Безопасный город LED-освещения, двух станций подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядными устройствами, питающихся от солнечных панелей, тактильных элементов, пониженных бордюров для удобства всех категорий жителей и ярко выделенной полосы для велосипедистов и роллеров.

Для того, чтобы подтвердить реноме Файна Таун как полноценного города в городе, девелопер также предусмотрел пешеходный променад длинной почти три км с разнообразными ландшафтными зонами, дворами без машин, игровыми зонами с впечатляющими аттракционами, специальными площадками для игры в шахматы и домино для любимых дедушек и бабушек, велодорожками, площадками для барбекю и выгула собак, разнообразными спортивными полями.

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А для максимально удобной жизни жителей комплекса, было создано мобильное приложение Файна Таун, в которое входит система безопасности, контроль работы ЖЭКа, оформление и оплата коммунальных платежей, бронирование зон отдыха и другие услуги.

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