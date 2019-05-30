У Києві відкрився житловий квартал Файна Таун від KAN Development, побудований за принципом Живи, працюй, навчайся і відпочивай на відстані витягнутої руки.

Минулого вікенду, а саме 25 травня, у Києві святково відкрився житловий квартал Файна Таун від KAN Development. Варто зауважити, що компанія завершила будівництво відповідно до заявлених строків, не порушивши надані майбутнім мешканцям обіцянки.

Девелопери дотрималися принципу нульового кілометра в цьому проекті – тобто живи, працюй, навчайся і відпочивай на відстані витягнутої руки. Для тих, хто цінує час, і замість того, щоб витрачати дорогоцінні години свого життя у заторах на роботу, обирає відпочинок з сім’єю. Фахівці KAN спільно з Archimatika спроектували квартал Файна Таун так, що вся необхідна інфраструктура розташовувалася у власному дворі.

Мешканцям комплексу більше не потрібно їхати в іншу частину міста, щоб пройтися магазинами, відвідати перукаря чи покуштувати смачну піцу в італійському ресторані. Тепер це все можна втілити в життя прямо у себе вдома, адже Файна Таун складається з безлічі файних кав’ярень, крамничок і ресторанів, що затишно розмістилися на перших поверхах будинків.

Окрім цього, мешканці Файна Таун зможуть працювати в коворкінгах, відпочивати в зелених дворах чи милуватися сливовим гаєм і фонтаном. У кварталі є все необхідне для комфортного та насиченого життя у Києві вашої мрії.

Аби відповідати найсучаснішим вимогам мешканців, що керуються філософією нульового кілометра, KAN звернув особливу увагу на технологічне наповнення живого кварталу. З цією метою частину вулиці Салютна в межах Файна Таун перетворили на першу в Києві smart-street.

Наповнення вулиці складається з відеонагляду, що інтегрований в програму Безпечне місто, LED-освітлення, двох станції підзарядки електромобілів, лавок з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей, тактильних елементів, знижених бордюрів для зручності усіх категорій мешканців та яскраво виділеної смуги для велосипедистів і ролерів.

Для того, щоб підтвердити реноме Файна Таун як повноцінного міста в місті, девелопер також передбачив пішохідний променад довжиною майже три км із розмаїтими ландшафтними зонами, дворами без машин, ігровими зонами з вражаючими атракціонами, спеціальними майданчиками для гри у шахи та доміно для улюблених дідусів та бабусь, велодоріжками, майданчиками для барбекю та вигулу песиків, різноманітними спортивними полями.

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А для максимально зручного життя мешканців комплексу, було створено мобільний додаток Файна Таун, до якого входить система безпеки, контроль роботи ЖЕКу, оформлення та сплата комунальних платежів, бронювання зон відпочинку та інші послуги.

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