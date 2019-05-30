Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Верховная Рада проголосовала против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

За отставку премьера проголосовали 97 нардепов, против – 63. Минимально необходимо было для принятия решения 226 голосов.

От Блока Петра Порошенко за этот проект проголосовали 7 депутатов, от Народного фронта – 2, от Батькивщины – 9, от Радикальной партии – 14, от Самопомичи – 12, от Оппозиционного блока – 19, от группы Воля народа – 0, от группы Возрождение – 3, а также “за” был 31 внефракционный народный депутат.

В своем выступлении перед нардепами, Гройсман заявил, что не держится за должность, поэтому и подал заявление о своей отставке. Также он высказался против объявления дефолта в Украине.

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К слову, перед голосованием фракция Блок Петра Порошенко и фракция Народный фронт заявили, что не будут голосовать за отставку Гройсмана.