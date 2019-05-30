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Рада проголосувала проти відставки Гройсмана

Верховна Рада не підтримала відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Рада проголосувала проти відставки Гройсмана

Верховна Рада проголосувала против відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

За відставку прем’єра проголосували 97 нардепів, проти – 63. Мінімально необхідно було для ухвалення рішення 226 голосів.

Від Блоку Петра Порошенка за цей проект проголосували 7 депутатів, від Народного фронту – 2, від Батьківщини – 9, від Радикальної партії – 14, від Самопомочі – 12, від Опозиційного блоку – 19, від групи Воля народу – 0, від групи Відродження – 3, а також “за” був 31 позафракційний народний депутат.

У своєму виступі перед нардепами, Гройсман заявив, що не тримається за посаду, тому й подав заяву щодо своєї відставки. Також він висловився проти оголошення дефолту в Україні.

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До слова, перед голосуванням фракція Блок Петра Порошенка та фракція Народний фронт заявили, що не голосуватимуть за відставку Гройсмана.

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