Владимир Гройсман рассказал в интервью Фактам тижня свою стратегию по выборам в Верховную Раду и о том, почему решил не объединяться с Петром Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал в интервью Фактам тижня, почему решил идти на выборы в Верховную Раду со своей партией и почему был вынужден отказаться от объединения с Петром Порошенко.

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– Накануне вы говорили о том, что готовы к сотрудничеству с новым президентом, с парламентом для того, чтобы до выборов успеть еще что-то сделать. И вдруг отставка. И вот новый глава Администрации президента говорит, что вы просто хотите сбросить ответственность на Зеленского.

– Я никогда в жизни не боялся ответственности, никогда не буду ее перекладывать ни на кого. Я считаю, что избрание нового президента – это новые возможности.

Есть много государственных вопросов, которые могут сделать Украину сильнее.

Но если объединить усилия избранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов.

– За этот период до выборов?

– За этот период, который до выборов.

Первое, возьмем политическую часть. Вся страна говорит о том, что нам нужна новая избирательная система. Это абсолютная правда.

Вторая позиция. У меня лежит ряд экономических законов в парламенте, которые мы как правительство поддерживаем. Они дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места.

Президент берет на себя ответственность за повестку дня.

Третий блок. Мы подписали соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Если мы быстро примем тот пакет законов, который полностью соответствует сближению с Евросоюзом, это тоже откроет нам новые возможности.

Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня это означает только одно. Что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована.

– За пару дней после отставки мы увидели, как гривна начала валиться, доллар пошел вверх, панические настроения на финансовом рынке. Приехала миссия МВФ и выяснилось, что не с кем вести переговоры.

– Миссия была запланирована еще до инаугурации на 21 мая.

Мы готовились к очередному просмотру программы. У меня был совершенно четкий план, план правительства, как мы управляем долгом, как мы работаем с МВФ, потому что без программы стабильности в Украине достичь на данном этапе невозможно.

– В команде Зеленского уже прозвучал тезис, что сейчас можно отказаться от очередного транша МВФ, потому что той власти удалось накопить рекордные золотовалютные резервы – 20 млрд.

– Сжечь резервы возможно очень быстро. Сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом состоянии.

На Едином казначейском счете накоплено около 60 млрд грн. Все программы финансируются.

Я три года эту стабильность держал и копил резервы. Моя стратегия заключалась в том, чтобы вообще долги отдать.

Еще совсем недавно долг по отношению к ВВП был 80%, сегодня 59%. То есть он снижается к ВВП и выходит на безопасную траекторию, и это нужно было продолжать.

Сейчас МВФ сказал следующее, что миссия работает, мы в диалоге. То есть для МВФ важно, чтобы при просмотре программы была удостоверена четкая политика, что дальше будет делать государство.

– То, что они сейчас притормозили, говорит о том, что они усомнились?

– Когда они приехали и услышали о досрочном роспуске парламента и досрочных выборах – это означает, что они остановились.

И они говорят следующее: “Вы выбираете новый парламент, новый парламент изберет новое правительство, и мы дальше будем говорить о продолжении нашего сотрудничества”.

– Вы говорили с президентом после отставки и вообще, что дальше? То есть вы будете и.о? Кто руководит правительством?

– Первое: парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке.

После того, как парламент примет мою отставку, я продолжаю работать премьер-министром до образования нового правительства. Так же продолжают работать все министры.

– Вы начинаете готовиться к выборам срочно параллельно?

– Для меня участие в выборах – это не просто желание участвовать в выборах.

У меня есть четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее.

В условиях того, когда я был премьер-министром или премьер-министром коалиционным, я очень ограничен в своих кадровых возможностях, в приемах решений, которые бы я считал более эффективными.

– Вы можете объединиться с Порошенко, были такие разговоры?

– Такие предложения были и от президента, и я могу сказать, что многие политики между собой говорили о возможностях.

Я принял решение, я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным.

Я считаю, что мы просто разные.

– Ваша партия называется Украинская стратегия. С какой стратегией пойдет компания?

– Все то, что мы предложим, мы знаем как сделать.

Я точно знаю, то, что мы предложим, сделает Украину сильной, а людей богатыми.

Это будет касаться всех сфер жизни. Я хочу, чтобы люди жили в безопасности, с нормальным достатком и чтобы они имели уверенность и в завтрашнем, и в послезавтрашнем дне.

Это три фундаментальные задачи, которые нужно решить. Как их решить, я понимаю.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку.