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Факты / Украина

Заседание Верховной Рады: голосование за отставку Кабмина Гройсмана (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Заседание Верховной Рады, во время которого парламент будет голосовать за отставку Кабмина Гройсмана, состоится 30 мая в 10.00.

Заседание Верховной Рады: голосование за отставку Кабмина Гройсмана (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 мая в 10.00 депутаты Верховной Рады будут голосовать за отставку Кабинета министров Владимира Гройсмана.

Заявление об отставке зарегистрировано в парламенте 24 мая.

В соответствии с законодательством, парламент должен рассмотреть заявление не позднее, чем на 10 день после его поступления.

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К слову, если Верховная Рада проголосует за отставку Кабмина, то он и премьер-министр продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Также во время заседания будет рассмотрен блок вопросов аграрной политики.

Напомним, 20 мая Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку.

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