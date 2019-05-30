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Факти / Україна

Засідання Верховної Ради: голосування за відставку Кабміну Гройсмана (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Засідання Верховної Ради, під час якого парламент голосуватиме за відставку Кабміну Гройсмана, відбудеться 30 травня о 10.00.

Засідання Верховної Ради: голосування за відставку Кабміну Гройсмана (ТРАНСЛЯЦІЯ)

30 травня о 10.00 депутати Верховної Ради голосуватимуть за відставку Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

Заява про відставку зареєстрована в парламенті 24 травня.

Відповідно до законодавства, парламент повинен розглянути заяву не пізніше, ніж на 10 день після її надходження.

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До речі, якщо Верховна Рада проголосує за відставку Кабміну, то він і прем’єр-міністр продовжать виконувати обов’язки, поки не буде сформовано новий уряд.

Також під час засідання буде розглянуто блок питань аграрної політики.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.

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