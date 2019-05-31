Секретарь СНБО Александр Данилюк не исключает, что ограничения РФ на поставки нефтепродуктов с июня, могут создать проблемы в Украине.

Александр Данилюк после заседания СНБО назвал две проблемы в энергетическом секторе, которые могут иметь серйозные последствия для Украины.

– Есть проблемы, которые создают нам наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти, – уточнил секретарь СНБО на брифинге.

По его словам, около 40% дизеля идет в Украину из РФ, поэтому в ожидании этих ограничений именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки.

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Данилюк не исключил, что может просто произойти смена поставщика – то есть не будет реального ограничения поставок нефти из РФ.

– Но как страна мы должны быть к этому готовы, – подытожил он.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что было принято решение о запрете поставок нефти и нефтепродуктов в Украину с 1 июня 2019 года.