Секретар РНБО Олександр Данилюк не виключає, що обмеження РФ на постачання нафтопродуктів з червня, можуть створити проблеми в Україні.

Олександр Данилюк після засідання РНБО назвав дві проблеми в енергетичному секторі, які можуть мати серйозний наслідки для України.

– Є проблеми, які створюють нам найбільший ризик – це проблема втрати транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Є проблеми, пов’язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня, і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, олив і заборони на поставки нафти, – уточнив секретар РНБО на брифінгу.

За його словами, близько 40% дизелю йде в Україну з РФ, тому в очікуванні цих обмежень саме бізнес повинен був думати, як диверсифікувати поставки.

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Данилюк не виключив, що може просто відбутися зміна постачальника – тобто не буде реального обмеження поставок нафти з РФ.

– Але як країна ми повинні бути до цього готові, – підсумував він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що було прийнято рішення про заборону поставок нафти і нафтопродуктів в Україну з 1 червня 2019 року.