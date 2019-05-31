Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу РНБО.

Президент Володимир Зеленський видав указ № 340/2019 від 31 травня, згідно якому змінюється персональний склад Ради національної безпеки та оборони.

Головою РНБО став сам президент, а до складу Ради введено першого заступника голови СБУ Івана Баканова, главу АП Андрія Богдана і секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Також до складу Ради національної безпеки та оборони увійшли заступники глави Адміністрації президента Вадим Пристайко і Руслан Рябошапка, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

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Зі складу РНБО вивели Олександра Турчинова, Юрія Стеця, Віктора Муженка та Ігора Райніна.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скликає засідання РНБО через обвал на шахті Лісова у Львівській області.