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Факты / Украина

Зеленский уволил начальника следственного управления СБУ Остафийчука

Владимир Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника главного следственного управления СБУ.

Зеленский уволил начальника следственного управления СБУ Остафийчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

Читайте: Назначения Зеленского

– Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины, – говорится в указе.

Напомним, Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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