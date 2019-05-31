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Факти / Україна

Зеленський звільнив начальника слідчого управління СБУ Остафійчука

Володимир Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.

Зеленський звільнив начальника слідчого управління СБУ Остафійчука

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника головного слідчого управління СБУ Григорія Остафійчука.

Відповідний указ з’явився на сайті президента України.

Читайте: Призначення Зеленського

– Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України, – йдеться в указі.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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