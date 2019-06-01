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Факты / Украина

Военнослужащим ВСУ назначили новые премии – кому и сколько

Будут премировать военнослужащих ВСУ, которые выходят на завершающую фазу подготовки перед отправкой в район проведения ООС.

Военнослужащим ВСУ назначили новые премии – кому и сколько

Минобороны решило ввести дополнительную премию для новоприбывших бойцов Операции Объединенных сил.

Военнослужащие ВСУ будут получать дополнительно 3 тыс. грн перед тем, как их привлекут к интенсивной фазе подготовки с последующей отправкой в зону ООС.

О системе премий рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

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По его словам, военных будут премировать с целью поднятия мотивации личного состава подразделений украинского войска.

Напомним, с 1 января 2019 года повышены зарплаты военнослужащих ВСУ.

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