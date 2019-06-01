Преміюватимуть військовослужбовців ЗСУ, які виходять на завершальну фазу підготовки перед відправленням у район проведення ООС.

Міноборони вирішило ввести додаткову премію для новоприбулих бійців Операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовці ЗСУ отримуватимуть додатково 3 тис. грн перед тим, як їх залучать до інтенсивної фази підготовки з подальшим відправленням до зони ООС.

Про систему премій розповів міністр оборони України Степан Полторак.

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За його словами, військових преміюватимуть з метою підняття мотивації особового складу підрозділів українського війська.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року підвищено зарплати військовослужбовців ЗСУ.