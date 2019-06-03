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Факты / Украина / Политика

Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

Владимир Зеленский попросил Леонида Кучму возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске.

Кучма возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возобновятся в Минске 5 июня во главе с Леонидом Кучмой.

Вернуться в команду Киева попросил второго президента Украины действующий глава государства Владимир Зеленский.

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– Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой, – сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.

Напомним, в октябре 2018 года Кучма вышел с переговоров ТКГ по Донбассу в Минске. До этого Кучма с февраля 2015 года почти четыре года возглавлял делегацию Украины на переговорах. Еще до начала минских переговоров летом 2014 года он впервые представлял Киев на мирных переговорах, которые тогда проходили в Донецке.

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