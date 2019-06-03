Владимир Зеленский попросил Леонида Кучму возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске.
Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возобновятся в Минске 5 июня во главе с Леонидом Кучмой.
Вернуться в команду Киева попросил второго президента Украины действующий глава государства Владимир Зеленский.
Читайте: Кучма встретился с главой миссии ОБСЕ Апаканом
– Уже 5-го июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой, – сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.
Напомним, в октябре 2018 года Кучма вышел с переговоров ТКГ по Донбассу в Минске. До этого Кучма с февраля 2015 года почти четыре года возглавлял делегацию Украины на переговорах. Еще до начала минских переговоров летом 2014 года он впервые представлял Киев на мирных переговорах, которые тогда проходили в Донецке.