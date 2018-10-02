Второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.

Об этом сообщила пресс-секретарь 2-го президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

– В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехстороней контактной группе по совместной работе. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, – написала она.

По ее словам, отдельную благодарность Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность Украине.

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Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста.