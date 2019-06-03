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Факти / Україна / Політика

Кучма очолив делегацію України у Тристоронній контактній групі

Володимир Зеленський попросив Леоніда Кучму очолити команду Києва на переговорах ТКГ у Мінську.

Кучма очолив делегацію України у Тристоронній контактній групі

Переговори Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відновляться у Мінську 5 червня на чолі з Леонідом Кучмою.

Повернутися до команди Києва попросив другого президента України чинний глава держави Володимир Зеленський.

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– Уже 5-го червня буде перша зустріч Тристоронньої групи на чолі… з Леонідом Даниловичем Кучмою, – сказав Зеленський на брифінгу в Києві у понеділок.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Кучма вийшов із переговорів ТКГ щодо Донбасу в Мінську. До цього Кучма з лютого 2015 року майже чотири роки очолював делегацію України на переговорах. Ще до початку мінських переговорів влітку 2014 року він вперше представляв Київ на мирних перемовинах, які тоді проходили у Донецьку.

 

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