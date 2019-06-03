Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с журналистами заявил, что Киевский патриархат “не существует и никогда не существовал”.

На встрече с журналистами Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Филарета восстановят в епископском достоинстве и добавил, что Киевский патриархат “не существует и никогда не существовал”.

– Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины его высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, – сказал Варфоломей.

По его словам, Вселенский патриархат будет поддерживать Украину и ПЦУ.

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Вселенский патриарх добавил, что у Украины долгое время не было возможности наслаждаться свободой от внешнего воздействия, в частности российского.

К слову, Православная церковь Украины обнародовала постановление о роспуске Киевского патриархата.

Источник: Сергей Томиленко