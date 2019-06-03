Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з журналістами заявив, що Київський патріархат “не існує і ніколи не існував”.

На зустрічі з журналістами Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Філарета відновлять до єпископської гідності і додав, що Київський патріархат “не існує і ніколи не існував”.

– Ми також сповідуємо, що тепер, після надання автокефалії, це відповідальність головного єпископа Православної церкви України його високопреосвященства Епіфанія керувати історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, – сказав Варфоломій.

За його словами, Вселенський патріархат підтримуватиме Україну і ПЦУ.

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Вселенський патріарх додав, що в України довгий час не було можливості насолоджуватися свободою від зовнішнього впливу, зокрема російського.

До слова, Православна церква України оприлюднила постанову щодо розпуску Київського патріархату.

Джерело: Сергій Томіленко