PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Київський патріархат ніколи не існував – Вселенський патріарх

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з журналістами заявив, що Київський патріархат “не існує і ніколи не існував”.

Вселенський патріарх Варфоломій

На зустрічі з журналістами Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Філарета відновлять до єпископської гідності і додав, що Київський патріархат “не існує і ніколи не існував”.

– Ми також сповідуємо, що тепер, після надання автокефалії, це відповідальність головного єпископа Православної церкви України його високопреосвященства Епіфанія керувати історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, – сказав Варфоломій.

За його словами, Вселенський патріархат підтримуватиме Україну і ПЦУ.

Читайте: Православна церква України зберігає єдність – підсумки Священного синоду

Вселенський патріарх додав, що в України довгий час не було можливості насолоджуватися свободою від зовнішнього впливу, зокрема російського.

До слова, Православна церква України оприлюднила постанову щодо розпуску Київського патріархату.

Джерело: Сергій Томіленко

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Епіфаній визнав недійсними усі розпорядження УПЦ КП
ПЦУ заборонила священикам балотуватися до Ради
Філарет відмовився виконувати статут ПЦУ – Епіфаній
Православна церква України зберігає єдність – підсумки Священного синоду
Епіфаній скликає Священний синод Православної церкви України
Філарет відмовляється виконувати три умови томосу
Філарет сам підписав рішення про саморозпуск КП: у ПЦУ показали документ
У ПЦУ назвали дату скликання Священного Синоду
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка