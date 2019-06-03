В Украине с 1 сентября 2019 года при проектировании новых станций метро или во время реконструкции обязательно будут предусматриваться туалеты для пассажиров.

Туалеты для пассажиров будут размещаться на входе-выходе из станций метро, ​​рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

– Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно сделать у нас, и это будет удобно для людей. Соответствующая норма содержится в обновленных ГСН (Государственные строительные нормы – Ред.) Метрополитены, они вступают в силу с 1 сентября, – пояснил он.

Парцхаладзе отметил, что было учтено мнение общественности.

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– Согласно новым ГСН, во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним, – подытожил чиновник.

К слову, в феврале в Киеве по линии строительства метро на Виноградарь начали обустраивать строительные площадки.

Источник: Lev Partskhaladze