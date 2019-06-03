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Факти / Україна

У метро з’являться туалети для пасажирів

В Україні з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій метро або під час реконструкції обов’язково передбачатимуться туалети для пасажирів.

У метро з’являться туалети для пасажирів

Вбиральні для пасажирів розміщуватимуть на вході-виході зі станцій метро, розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

– Це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо зробити у нас, і це буде зручно для людей. Відповідна норма міститься у оновлених ДБН (Державні будівельні норми – Ред.) Метрополітени, вони набувають чинності з 1 вересня, – пояснив він.

Парцхаладзе зауважив, що було враховано думку громадськості.

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– Згідно з новими ДБН, під час нового будівництва та реконструкції повинні передбачатися санвузли у межах вестибюля станції, тобто, на вході/виході до них, – підсумував чиновник.

До слова, у лютому у Києві по лінії будівництва метро на Виноградар почали облаштовувати будівельні майданчики.

Джерело: Lev Partskhaladze

Фото: Dreamstime

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