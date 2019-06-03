Июнь, 03 в 19:23

Выборы в Верховную Раду 2019: ЦИК утвердила смету

Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств госбюджета на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля. В целом на парламентские выборы планируется потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. бюджетных гривен. Распределение расходов на выборы народных депутатов: на ЦИК – 406 млн 802 тыс. 43 грн;

на окружные избирательные комиссии – 51 млн 172 тыс. 292 грн;

на участковые избирательные комиссии – 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн;

резерв средств – 271 млн 214 тыс. 562 грн. Читайте: ЦИК назвала стоимость бюллетеней на выборы в Верховную Раду Напомним, парламентские выборы состоятся 21 июля. Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.

Источник: ЦИК

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