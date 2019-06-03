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Факти / Україна / Політика

Вибори до Верховної Ради 2019: ЦВК затвердила кошторис

Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів держбюджету на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 21 липня.

Вибори до Верховної Ради 2019: ЦВК затвердила кошторис

Загалом на парламенські вибори планується витратити 1 млрд 949 млн 620 тис. бюджетних гривень.

Розподіл видатків на вибори народних депутатів:

  • на ЦВК – 406 млн 802 тис. 43 грн;
  • на окружні виборчі комісії – 51 млн 172 тис. 292 грн;
  • на дільничні виборчі комісії – 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 грн;
  • резерв коштів – 271 млн 214 тис. 562 грн.

Читайте: ЦВК назвала вартість бюлетенів на вибори до Верховної Ради

Нагадаємо, парламентські вибори відбудуться 21 липня. Факти ICTV стежать за виборами до Верховної Ради 2019 онлайн.

Джерело: ЦВК

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