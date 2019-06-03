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Факты / Украина

Законопроект о незаконном обогащении направили на согласование МВФ

Проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение отправили на согласование в МВФ и посольство США.

Законопроект о незаконном обогащении направили на согласование МВФ

Глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что законопроект об ответственности за незаконное обогащение направлен в МВФ и посольство США на согласование.

По его словам, проект закона был разработан совместно с международными партнерами Украины.

– Мы сделали этот проект и сейчас прислали в посольство США, в европейское посольство и МВФ. Ждем ответа, – сказал Кожемякин.

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Народный депутат Елена Сотник добавила, что проект закона уже готов для рассмотрения в Верховной Раде.

К слову, Факты ICTV писали о самых важных положениях закона про выборы в Верховную Раду.

Источник: РБК-Украина

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