Проект закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відправили на погодження в МВФ і посольство США.

Глава комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін заявив, що законопроект про відповідальність за незаконне збагачення спрямований в МВФ і посольство США на узгодження.

За його словами, проект закону був розроблений спільно з міжнародними партнерами України.

– Ми зробили цей проект і зараз прислали у посольство США, в європейське посольство і МВФ. Чекаємо на відповідь, – сказав Кожем’якін.

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Народний депутат Олена Сотник додала, що проект закону вже готовий для розгляду у Верховній Раді.

До слова, Факти ICTV писали про найважливіші положення закону про вибори до Верховної Ради.