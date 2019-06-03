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Факти / Україна / Політика

Зеленський вимагає від Баканова звіту за два тижні роботи

Президент України Володимир Зеленський вимагає від т. в. о. голови СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати роботи структури.

Зеленський вимагає від Баканова звіту за два тижні роботи

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.

– Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України.

У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою, – підкреслив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища президента.

Читайте: Призначення Зеленського

– СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми.

Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності, – зазначив т. в. о. голови СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, 31 травня Володимир Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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