Президент України Володимир Зеленський вимагає від т. в. о. голови СБУ за два тижні відзвітувати про перші результати роботи структури.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості боротьби з контрабандою та вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.

– Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою, – підкреслив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що працівники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища президента.

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– СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності, – зазначив т. в. о. голови СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, 31 травня Володимир Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.