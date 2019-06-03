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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко

Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко

Виктор Кононенк уволен с должности заместителя главы СБУ.

– Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины, – говорится в указе президента.

До этого Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Читайте: Назначение Зеленского

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника главного следственного управления СБУ.

Источник: Администрация Президента

Фото: УНИАН

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