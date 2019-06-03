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Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Володимр Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Зеленський звільнив заступника голови СБУ Кононенка

Віктора Кононенка звільнено з посади заступника голови СБУ.

– Звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника голови Служби безпеки України, – йдеться в указі президента.

До цього Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну Раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України.

Читайте: Призначення Зеленського

Нагадаємо, 31 травня Володимир Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: УНІАН

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